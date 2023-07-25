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أبوسليم أمام أولمبيك الباجي التونسي في أول ظهور أفريقي بـ«الكونفيدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 02:45 مساء
أبوسليم أمام أولمبيك الباجي التونسي في أول ظهور أفريقي بـ«الكونفيدرالية»
شعار نادي أبوسليم الليبي. (فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المعروفة بـ«الكونفيدرالية»، لموسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة بمقر «كاف».

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ويمثّل ليبيا في «الكونفيدرالية» فريق أبوسليم، المشارك قاريا للمرة الأولى، والذي وضعته القرعة في مواجهة فريق أولمبيك الباجي التونسي بالدور التمهيدي الأول، والفائز منهما سيواجه فريق كامبالا سيتي الأوغندي.

مواعيد الأدوار التمهيدية في «الكونفيدرالية»
تقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، وستقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.

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