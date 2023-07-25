الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المعروفة بـ«الكونفيدرالية»، لموسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة بمقر «كاف».

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ويمثّل ليبيا في «الكونفيدرالية» فريق الهلال، الذي أوقعته القرعة في مواجهة فريق كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي الأول، والفائز منهما سيواجه فريق رايون سبور، بطل رواندا.

مواعيد الأدوار التمهيدية في «الكونفيدرالية»

تقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، وستقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.