الأهلي بنغازي أمام إنيمبا النيجيري في افتتاح دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة بمقر «كاف».

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وقد جرى إعفاء 10 أندية من خوض دور الـ64 في دوري أبطال أفريقيا، وهي الأندية الأعلى تصنيفا في القارة السمراء، بهدف إتاحة فرصة زمنية أفضل للمسابقة الوليدة الجديدة الخاصة بدوري السوبر الأفريقي.

ووضعت القرعة الأهلي بنغازي في مواجهة فريق إنيمبا النيجيري ضمن الدور التمهيدي الأول، والفائز منهما سيواجه الفائز من مواجهة القطن البينيني وأسيك ميموزا في الدور التمهيدي الثاني.

مواعيد الأدوار التمهيدية في دوري الأبطال

تقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، وستقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.

وستحدد القرعة مباريات دور الـ64 وبعدها من ستواجه الفرق المتأهلة في دور الـ32، سواءً من المتأهلين معها أو من الفرق العشرة التي أُعفيت من أول الأدوار.