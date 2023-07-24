ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يخوض، اليوم الإثنين، فريق مدرسة الوصال ممثل ليبيا في بطولة العالم لكرة القدم المدرسية بمدينة الرباط المغربية مباراتين ضمن مجموعته بالبطولة الأولى، التي يواجه فيها السعودية، والمباراة الثانية يلتقي فيها مع بلغاريا.

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يشار إلى انسحاب كينيا من المجموعة، وبقى التنافس بين الفرق المدرسية الثلاث ليبيا والسعودية وبلغاريا، والمتحصل على أكثر عدد من النقاط سيتأهل للمنافسات على التراتيب الأولى، والمتحصل على الترتيب الثاني سيدخل منافسات الترتيب من التاسع إلى السادس عشر.

يشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 31 فريقا موزعة على ثماني مجموعات.