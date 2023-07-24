البوسيفي لـ«بوابة الوسط»: النسخة الثانية لجائزة ليبيا الذهبية في التميز الرياضي تستعد للظهور.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لجائزة ليبيا الذهبية علي البوسيفي، أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل تقديم جائزة التميز الرياضي في نسختها الثانية، وتقام غدا الثلاثاء، وتشمل جوائز عديدة لتحفيز عدة شرائح في الوسط الرياضي على العطاء والتميز.

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وقال علي البوسيفي في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «أن الجوائز ستكون متنوعة ومنها جائزة أفضل مدرب في الدوري الليبي لكرة القدم، وأفضل لاعب صاعد وأفضل رئيس نادي».

وأضاف «تشمل الجوائز أيضا جائزة اللاعب المحترف المميز، وأفضل حارس مرمى وجائزة اللاعب المتكامل».

وأكد البوسيفي أن نجاح النسخة الأولي العام الماضي، وتفاعل الوسط الرياضي معها كان حافزا لإقامة النسخة الثانية التى ستكون أفضل من عدة جوانب.