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ليبيا تشارك في ثلاث ألعاب ضمن عالمية الجامعات بالصين (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 24 يوليو 2023, 11:58 صباحا
ليبيا تشارك في ثلاث ألعاب ضمن عالمية الجامعات بالصين (صور)
بعثة الجامعات الليبية. (فيسبوك)
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غادرت مطار معيتيقة بطرابلس، اليوم الإثنين، بعثة الجامعات الليبية، متجهه إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية في نسختها الـ31، وتستضيفها مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين خلال الفترة من 28 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

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وفي تصريح لرئيس الوفد طارق حشاد قال لـ«بوابة الوسط»: «أحيي وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية على جهوده ودعمه وحرصة على المشاركة الليبية في هذا المحفل العالمى».

وأضاف حشاد: «المشاركة الليبية ستكون بأربعة طلاب، وفي ثلاث ألعاب هم: علي خالد طالب في مسابقة المبارزة بالسيف، وأحمد سليمان منافسات الجودو وزن -81 كلغ، ومصطفى بن عيسي منافسات الجودو وزن -60 كلغ، ونجم الدين بزريق في منافسات التايكواندو وزن 68 كلغ».

بعثة الجامعات الليبية. (فيسبوك)
بعثة الجامعات الليبية. (فيسبوك)
بعثة الجامعات الليبية. (فيسبوك)
بعثة الجامعات الليبية. (فيسبوك)
بعثة الجامعات الليبية. (فيسبوك)
بعثة الجامعات الليبية. (فيسبوك)
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