محمد الكستا وميدي البرعصي يعلنان نهاية مسيرتهما مع الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن محمد الكستا وميدي البرعصي رحيلهما رسميا عن نادي الأخضر اليوم الأحد، حيث يتجه الأول للتوقيع لأحد الأندية الليبية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، بينما لم يحدد الثاني وجهته المستقبلية.

رسالة مؤثرة من ميدي البرعصي

وكتب ميدي البرعصي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي رسالة وداع مؤثرة قال فيها: «النادي الأخضر، حيث تربينا وتعلمنا أبجديات كرة القدم، دافعنا عن ألوانه وشعاره، حاولنا أن نكون أوفياء له، بذلنا كل الجهد ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان».

وأضاف ميدي البرعصي: «المؤسسة التي تربينا فيها، والبيت الذي جمعنا لسنوات، عشنا فيه أكثر من بيوتنا، عذراً لك لأننا لم نحقق لك حلمك، نعتذر لك يا نادينا تستحق الأفضل دائماً، حفرنا اسمك في ذاكرة الكثير، وصدقنا في الانتماء لك، وقاتلنا من أجلك للنهاية».

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وتابع: «جماهير الأخضر الوفية، التي دائماً ما كنتم الملهمين والسبب الرئيسي لكل نجاح وانتصار، والسند الحقيقي في الإخفاقات، فلا كلام يوفيكم حقكم يا أبطال».

وختم: « أصدقائي اللاعبين شكراً لكم على هذه المجموعة والروح الذي صنعناها سويًا، سيبقى الجميع فخورين بكم، رحلتي كنت ولازلت فخورًا بها، وسعيدًا برغبة الجميع لاستمراري، ولكن لكل بدايه نهايه، سنبقى أوفياء لنادينا، ونتمنى له الأفضل، لأنه يستحق الأفضل دائمًا، شكراً نادينا على كل شيء، شكرا للجميع».