الرباعي الأفريقي الليبي يترقب قرعة «كاف» الثلاثاء.. وسط وعود بإعفاءات

القاهرة - بوابة الوسط

تترقب 4 أندية ليبية قرعة الموسم الجديد (2023-2024) لبطولتي أفريقيا على صعيد الأندية، وهي: الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري الأبطال، والهلال وأبوسليم في كأس الاتحاد الأفريقي المعروفة بـ«الكونفدرالية».

- الأخضر يستقبل مارومو غالانتس الجنوب أفريقي لتحسين الصورة في «الكونفدرالية»

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد قرعة الأدوار التمهيدية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس «الكونفدرالية» نسخة موسم (2023-2024)، الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق بمنافسات دور الـ64 في البطولتين.

ومن المقرر أن يجري إعفاء الأندية العشرة الأولى في تصنيف الـ5 سنوات الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تبدأ الأندية المعفية من دور الـ32 مباشرة.