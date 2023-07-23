اللاعب الدولي السابق أبوبكر بن إبراهيم يطمئن الجميع على حالته الصحية عبر «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبر اللاعب الدولي السابق للأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم أبوبكر بن إبراهيم عن امتنانه للوسط الرياضي، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة على الركبة، موجها شكره إلى كل من تواصل معه، وكتب عنه خلال هذه الفترة.

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وقال ابن إبراهيم، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أشكر الجميع على تقديرهم واحترامهم وتفاعلهم معي خلال فترة العلاج الحالية في العاصمة المصرية القاهرة».

يعد أبوبكر بن إبراهيم من نجوم الأهلي طرابلس والكرة الليبية خلال عقد الثمانينات.