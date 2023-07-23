السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم يوسف الغول

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر النجم السابق لفريق الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم عبدالرؤوف السري صورة قديمة مع شقيقه نوري السري، النجم الكبير لفريق المدينة والكرة الليبية، ويتوسطهما الحكم الدولي المرحوم يوسف الغول، وهو الحكم الليبي الوحيد الذي شارك فى تحكيم كأس العالم.

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وعبر السري، في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، عن اعتزاره بهذه الصورة في زمن مضى.

تولى عبدالرؤوف منصب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في مطلع التسعينات، ومنصب الأمين العام للاتحاد في نهاية الثمانينات، ويتولى حاليا رئاسة جمعية قدامى نادي الاتحاد.