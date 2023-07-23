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ليبيا تدفع بـ70 رياضيا في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه وسط مشاركة 5 دول

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 23 يوليو 2023, 01:33 مساء
ليبيا تدفع بـ70 رياضيا في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه وسط مشاركة 5 دول
جانب من تدريبات أبطال ليبيا في الكاراتيه. (فيسبوك)
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تستضيف العاصمة طرابلس بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه (رجال - نساء) بمشاركة «مصر - المغرب - الجزائر - تونس - موريتانيا»، والتي ستنطلق البطولة الأربعاء، وتستمر أربعة أيام في قاعة طرابلس الكبري.

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ليبيا تشارك في هذه النسخة بـ70 رياضيا في مختلف الفئات، بعدما خضع عناصر المنتخبات الوطنية للكاراتيه جميعهم لتدريبات مكثفة في معسكرات داخلية، لاختيار الأفضل منهم، وذلك استعدادا للبطولة. كما جرى تشكيل لجان مختلفة، لإنجاح هذا الحدث الرياضي.

جانب من تدريبات أبطال ليبيا في الكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من تدريبات أبطال ليبيا في الكاراتيه. (فيسبوك)
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