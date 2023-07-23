كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخبا الكاراتيه الليبي في فرعي «كاتا وكوميتي» استعدادتهما لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه على صعيدي الفردي والفرق، التي ستستضيفها مدينة طرابلس بداية من الأربعاء المقبل 26 يوليو الجاري، وستستمر أربعة أيام، بمشاركة: ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

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يُشرف على منتخب الكاتا الليبي المدرب الجزائري جمال الظواهري، بينما منتخب الكوميتي تحت إشراف المدربين التونسيين محمد جمعة وعبدالرزاق البوزازي.