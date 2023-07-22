الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الأندية العربية الـ16 المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، في التوافد على محافظة الطائف ومدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

اكتمال وصول الفرق 26 يوليو

ووصل فريقا شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي إلى مدينة أبها، التي تستعد كذلك لاستقبال أندية الأهلي طرابلس الليبي والوداد البيضاوي المغربي والكويت الكويتي، فيما تصل أندية الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري التونسيين إلى مدينة جدة، بينما يصل فريق الزمالك المصري إلى الطائف غدا الأحد تمهيدا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان، وفقا لحساب البطولة العربية على موقع «فيسبوك».

ويقيم فريق الاتحاد السعودي معسكره الإعدادي للموسم الجديد في الطائف، الذي يستمر حتى موعد انطلاق بطولة بطولة كأس الملك سلمان، بينما يصل فريق الشباب إلى الطائف، قادما من معسكره الخارجي يوم 26 يوليو الجاري.

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من جهة أخرى، تعكف اللجنة المنظمة ولجان بطولة كأس الملك سلمان كافة على إكمال جميع التحضيرات والترتيبات الخاصة ببدء منافسات البطولة، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

وتبدأ بطولة 26 يوليو في السعودية انطلاقًا من دور المجموعات، بعد نهاية مباريات تصفيات الدورين الأول والثاني، حيث تضم المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي، بينما تضم المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي، وتضم المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي.