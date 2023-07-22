تحديد آخر موعد لتسليم قوائم الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان

القاهرة - بوابة الوسط

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل موعداً أخيراً لتسليم الفرق المشاركة قوائمها الرسمية في البطولة، التي تستضيفها مدن الطائف وأبها والباحة في الممكلة العربية السعودية.

شرط أساسي لمشاركة اللاعبين في البطولة

وقال مدير بطولة كأس الملك سلمان للأندية معيض الشهري في تصريحات لـصحيفة «الرياضية» السعودية، اليوم السبت، إن أسماء اللاعبين يجب أن تكون مسجلة في الاتحادات الأهلية للفرق حتى يتمكنوا من المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وفق النظام المتبع، حسبما ذكرت «الألمانية».

وقال الشهري إن الموعد الأخير لتسليم أسماء الفرق هو الثلاثاء المقبل، أي قبل يومين من بداية بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تنطلق في السابع والعشرين من يوليو الجاري.

4 فرق سعودية لم تعلن قوائمها

وفي هذا السياق، لم تعلن الفرق السعودية الأربعة: الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب، المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، تسجيل لاعبيها الجدد الذين جرى التوقيع معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي طرابلس يواجه الهلال

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق، مواعيد مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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وقال الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على موقع «تويتر»، إن دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، يبدأ يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، بينما ستكون مباراة النهائي يوم السبت الموافق 12 أغسطس المقبل.

وأوضح الاتحاد العربي، أن نادي الهلال سيفتتح مبارياته في البطولة أمام الأهلي طرابلس، بينما يلعب الاتحاد أمام الترجي التونسي يوم 27 يوليو الجاري، بينما يواجه نادي النصر السعودي نظيره الشباب يوم الجمعة الموافق 28 يوليو، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، في مباراة سعودية خالصة.

مجموعات بطولة كأس الملك سلمان للأندية:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي - الصفاقسي التونسي - الشرطة العراقي - الاتحاد السعودي

المجموعة الثانية: الوداد المغربي - الأهلي طرابلس الليبي - الهلال السعودي - السد القطري

المجموعة الثالثة: الاتحاد المنستيري التونسي - الشباب السعودي - الزمالك المصري - النصر السعودي

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري - الكويت الكويتي - الوحدة الإماراتي - الرجاء المغربي