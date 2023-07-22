الوحدة الإماراتي يعلن إلغاء مباراته الودية أمام الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، أنه تقرر إلغاء المباراة الودية لفريقه الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة اليوم أمام الأهلي طرابلس بمدينة أبها السعودية.

النادي الإماراتي يكشف سبب إلغاء المباراة

وقال نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» للتغريدات القصيرة، إن سبب إلغاء المباراة الودية أمام الأهلي طرابلس يرجع إلى عدم وصول الفريق الليبي إلى مدينة أبها في الموعد المقرر.

واتفق فريقا الأهلي طرابلس والوحدة الإماراتي على خوض تلك المباراة الودية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اعتبارا من يوم 27 يوليو الجاري.

يُذكر أنه كان من المقرر أن يتوجه فريق الأهلي طرابلس إلى السعودية أول أمس الجمعة، إلا أنه تقرر تأجيل سفر الفريق إلى يوم غدٍ الأحد، بسبب عدم استخراج تأشيرات دخول عددٍ من أفراد البعثة إلى الأراضي السعودية، وهو ما ترتب عليه إلغاء المباراة الودية أمام الوحدة الإماراتي.

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وأوضح نادي الوحدة أن فريقه سيواصل تدريباته اليومية بشكل طبيعي بهدف الاستعداد الجيد لخوض مباريات كأس الملك سلمان للأندية، حيث يستهل مشواره في البطولة أمام نادي الكويت الكويتي يوم 28 يوليو، ثم يواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم 31 يوليو، قبل أن يختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي في الثالث من أغسطس المقبل.

وينافس الأهلي طرابلس في المجموعة الثانية التي تضم أيضا فرق الهلال السعودي والوداد البيضاوي والسد القطري، وسيفتتح الأهلي طرابلس مبارياته في الدور الأول بمواجهة الهلال السعودي يوم 27 يوليو، ثم يواجه الودادي المغربي يوم 30 يوليو، وفي المواجهة الثالثة سيلعب أمام السد القطري في الثاني من أغسطس المقبل.