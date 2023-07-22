بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس، غدا الأحد، متوجهة إلى السعودية، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية البطلة (بطولة الملك سلمان)، التي ستنطلق في السابع والعشرين من يوليو الجاري.

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بعثة الأهلي طرابلس كان مقررا لها أن تغادر الخميس، لكن تأجلت الرحلة إلى الأحد بسبب إجراءات التأشيرة السعودية.

وافتتاح البطولة العربية للأندية البطلة سيكون الخميس المقبل بلقاء السد القطري والوداد المغربي على إستاد الأمير عبد العزيز، وفي اليوم نفسه سيلعب لقاء الأهلي الليبي والهلال السعودي في تمام الـ7:00 في الملعـب نفـسه.

الأهلي طرابلس وقع في المجموعة الثانية التي تضم الهلال السعودي والوداد البيضاوي والسد القطري، وستكون مباريات الأهلي طرابلس في منافسات الدور الأول على النحو التالي:

- 27 يوليو يلتقي الهلال السعودي في افتتاح منافسات البطولة.

- 30 يوليو يلتقي الوداد المغربي.

- 2 أغسطس المقبل يلتقي السد القطري.

ضمت باقي المجموعات المتبارية

المجموعة الأولى: الترجي واتحاد جدة والنادي الصفاقسي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس والهلال والوداد المغربي والسد القطري.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والنصر السعودي والشباب السعودي.

المجموعة الرابعة والأخيرة: شباب بلوزداد الجزئري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

شعار الأندية والدول المشاركة في البطولة العربية. (فيسبوك)

النجوم المنتظر ظهورها في البطولة العربية. (فيسبوك)