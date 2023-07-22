منتخب الذهب الليبي يعسكر في المغرب استعدادا لطائرة أفريقيا بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، غدا الأحد، معسكرا داخليا في المغرب، استعدادا للمشاركة في كأس أفريقيا المقامة بمصر مطلع سبتمبر المقبل.

- شاهد.. حفل ختام دورة الألعاب العربية في الجزائر وتسليم الراية للسعودية مع جدول الترتيب كاملا (صور)

وصرح رئيس لجنة المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة، خيري دوة، في مداخلة هاتفية إلى برنامج «الجولة» عبر «ردايو ليبيا الرياضية»، بأن المدرب غازي قوبعة سيضيف لاعبين جددا على قائمة المنتخب الوطني التي فازت بذهبية دورة الألعاب العربية.

وأضاف دوة أن المنتخب الوطني سيخوض معسكرا تحضيريا مشتركا مع المنتخب المغربي قبل السفر إلى مصر نهاية الشهر الجاري، وسيخوض مباريات ودية في القاهرة قبل انطلاق منافسات كأس أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقد أحرز المنتخب الوطني للكرة الطائرة ذهبية وكأس البطولة العربية، التي أقيمت في الجزائر أخيرا.