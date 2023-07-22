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مدرسة الوصال تمثّل ليبيا في عالمية كرة القدم المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 22 يوليو 2023, 11:20 صباحا
مدرسة الوصال تمثّل ليبيا في عالمية كرة القدم المدرسية
مدرسة الوصال تمثّل ليبيا في عالمية كرة القدم. (فيسبوك)
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تحول، أمس الجمعة، إلى مدينة الرباط المغربية فريق كرة القدم في مدرسة الوصال العامرة، ممثلا لليبيا في بطولة العالم لكرة القدم المدرسية، التي تستضيفها الجامعة المغربية للرياضة المدرسية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية.

- طارق حشاد يتساءل: من تعاقد مع كليمنتي لتدريب المنتخب ولماذا؟

وفي تصريح لرئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، قال إلى «بوابة الوسط»: «المشاركة كانت بدعم وحرص من وزير الشباب فتح الله الزني على وجود طلاب ليبيا في كل المحافل الخارجي».

وأوضح: «هذه أول مشاركة لليبيا تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية منذ تأسيسه في العام 1972».

واختتم حشاد حديثه: «البطولة تشهد مشاركة 32 فريقا، وليبيا أوقعتها القرعة مع ممثلي مدارس السعودية وبلغاريا وكينيا».

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