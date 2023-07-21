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شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 09:07 مساء
شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة
مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي في رباعي تتويج الدوري الليبي لكرة السلة (أرشيفية الإنترنت: حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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تُوج فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة السلة بعد تغلبه على الأهلي بنغازي بنتيجة 68 - 55، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بالقاعة الكبرى في طرابلس.

الاتحاد تفوق منذ البداية
حسم الاتحاد نتيجة الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 16 – 15، وفي الفترة الثانية واصل الاتحاد تفوقه وأنهى الفترة بنتيجة 23 – 14 لتصبح نتيجة الشوط الأول تقدم الاتحاد 39 – 29.

وفي الفترة الثالثة لم يختلف الحال فحسم الاتحاد النتيجة لمصلحته 17 – 9، إلا أن الفترة الرابعة جاءت لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة 17 – 12، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد بنتيجة 68 - 55.

احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)
شاهد: الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس ويتوج بلقب دوري السلة

بهذا الفوز يكون الاتحاد قد عاد إلى منصات التتويج التي غاب عنها منذ تتويجه بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة السلة عام 2004.

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