شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

تُوج فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة السلة بعد تغلبه على الأهلي بنغازي بنتيجة 68 - 55، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بالقاعة الكبرى في طرابلس.

الاتحاد تفوق منذ البداية

حسم الاتحاد نتيجة الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 16 – 15، وفي الفترة الثانية واصل الاتحاد تفوقه وأنهى الفترة بنتيجة 23 – 14 لتصبح نتيجة الشوط الأول تقدم الاتحاد 39 – 29.

وفي الفترة الثالثة لم يختلف الحال فحسم الاتحاد النتيجة لمصلحته 17 – 9، إلا أن الفترة الرابعة جاءت لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة 17 – 12، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد بنتيجة 68 - 55.

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بهذا الفوز يكون الاتحاد قد عاد إلى منصات التتويج التي غاب عنها منذ تتويجه بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة السلة عام 2004.