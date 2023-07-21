اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا الاتحاد والأهلى بنغازى، في السابعة من مساء اليوم بالقاعة الكبرى بمدينة طرابلس، في المباراة النهائية لبطولة كأس ليبيا لكرة السلة.

أول مواجهة بين الفريقين في النهائي

تعد هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة كأس ليبيا لكرة السلة، التي انطلقت العام 1974، التي يتواجه فيها فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس في المباراة النهائية للبطولة، وفقا لحساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».

وسيسعى فريق الاهلى بنغازى إلى المحافظة على لقب بطولة كأس ليبيا لكرة السلة، والفوز بالكأس الثالثة فى تاريخه، بينما سيسعى فريق الاتحاد إلى العودة الى منصات التتويج التي غاب عنها منذ فوزه بآخر كأس موسم 2004.

وعلى مستوى المدربين، يطمح اللبنانى فؤاد بوشقرا فى أن يكون أول مدرب لبنانى يفوز بالكأس، بينما يطمح المدرب التونسى عبدالمنعم عون فى أن يكون أول مدرب يفوز بلقب كأس ليبيا لكرة السلة ثلاث مرات.

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وقد نجح الأهلي بنغازي قبل أيام في الفوز بلقب الدوري الليبي لكرة السلة بعدما حسم دور رباعي تتويج الدوري الليبي لكرة السلة قبل جولة على انتهائه.

وجاء الترتيب النهائي للفرق المشاركة في دور رباعي التتويج لدوري كرة السلة كما يلي: الأهلي بنغازي في المركز الأول برصيد إحدى عشرة نقطة، والأهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، والنصر في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وأخيرا الاتحاد برصيد ثماني نقاط.