4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها مدن الطائف وأبها والباحة في المملكة العربية السعودية.

الحكام الليبيون ضمن النخبة العربية

ووقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم على أربعة حكام ليبيين ليكونوا ضمن حكام النخبة العربية التي ستدير مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

واختار الاتحاد العربي لكرة القدم حكمي الساحة أحمد الشلماني وعبدالواحد حريويدة ليكونا من بين 26 حكما للساحة مكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

كما اختار الاتحاد العربي لكرة القدم وحيد الحجاوي وعطية عيسى ليكونا ضمن الحكام المساعدين البالغ عددهم 32 حكام مساعدا.

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وأكد رئيس لجنة الحكام لبطولة كأس الملك سلمان هاني بلان أنه سيجري إقامة معسكر إعدادي للحكام في محافظة جدة، خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري، ستتخلله تطبيقات عملية ومحاضرات نظرية شاملة على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، إضافة إلى بعض التعديلات على قوانين اللعبة.

استخدام تقنيات حديثة

وقال بلان أن مباريات كأس الملك سلمان للأندية ستشهد للمرة الأولى تطبيق تقنية جديدة وهي تقنية شبه الآلية للتسلل، التي تعدُّ أداة دعم لحكام الفيديو وحكام المباراة، حيث إنها ستساعدهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة حول مختلف وضعيات التسلل.

وأضاف أنه سيجري استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» وتقنية خط المرمى، وستحقق هذه الأدوات متعة كبيرة للجماهير، من خلال عدم تعطيل اللعب والتسريع فيه، واتخاذ القرارات بدقة.