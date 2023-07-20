باريس سان جيرمان يجهز عرضا يتخطى حدود المنطق للإبقاء على مبابي للأبد

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من توتر العلاقة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعبه كيليان مبابي بسبب رغبة الأخير في عدم تمديد عقده مع النادي من أجل الرحيل إلى نادٍ آخر، إلا أن النادي الباريسي لم يفقد الأمل بعد في الاحتفاظ بأهم لاعبيه وأيقونة الكرة الفرنسية.

عرض باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية صادرة، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان سيتخطى حدود المعقول والمنطق من أجل الاحتفاظ بكيليان مبابي، من خلال تقديم عرض خيالي يتضمن حصول النجم الفرنسي على مبلغ لم يحصل عليه أي لاعب آخر في تاريخ كرة القدم.

جريدة «ديفنسا سنترال» الإسبانية كشفت في تقرير لها أن إدارة باريس سان جيرمان تعكف حاليا على تجهيز عرض لا يمكن رفضه لضمان بقاء مبابي ضمن جدران النادي.

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وقالت «ديفنسا سنترال» إن عرض باريس سان جيرمان سيتضمن حصول مبابي على مبلغ مليار يورو مقابل التوقيع على عقد مدته تزيد على عشر سنوات، مما يعني بقاء اللاعب في النادي العاصمي حتى اعتزاله كرة القدم.

ويعول باريس سان جيرمان كثيرا على بقاء كيليان مبابي من أجل إعادة إحياء مشروعه الهادف إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي فشل في اقتناص لقبها على الرغم من قيامه بإنفاق مئات الملايين من اليوروهات لضم أفضل اللاعبين وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار ليكونا بجوار مبابي.