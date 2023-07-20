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التحدي يجدد عقد الحارس أحمد عياد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 12:21 مساء
التحدي يجدد عقد الحارس أحمد عياد
أحمد عياد عقب تجديد عقده مع نادي التحدي (الإنترنت: حساب نادي التحدي على فيسبوك)
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أعلن نادي التحدي نجاحه في تجديد عقد حارس مرمى فريق كرة القدم أحمد عياد ليستمر ضمن صفوف النادي لفترة مقبلة.

عياد اختار الاستمرار في حراسة عرين «الفهود»
ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لأحمد عياد أثناء قيامه بالتوقيع على عقده الجديد، معلقا عليها بالقول «هو أحد أعمدة الفريق ولم يفكر كثيرا ليجدد العهد.. الحارس أحمد عياد اختار الاستمرار مع العريق لحماية عرين الفهود للمواسم المقبلة».

يعد أحمد عياد (32 عاما) من بين أبرز حراس المرمى في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وقد تألق خلال السنوات الماضية ضمن صفوف التحدي ومن قبله النجمة.

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يأتي تجديد نادي التحدي لعقده مع الحارس أحمد عياد في إطار مساعي النادي للاستعداد للموسم الكروي المقبل، كما سيقوم النادي بالتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه، وذلك حتى لا يتعرض لما تعرض له خلال الموسم الماضي الذي عانى خلاله من خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، لكنه تمكن أخيرا من البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

ولعب فريق التحدي 18 مباراة ضمن المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز، حصد خلالها 14 نقطة من انتصارين وثمانية تعادلات وثماني هزائم، وتمكن الفريق من تسجيل 12 هدفا وسكن شباكه عشرون هدفا.

أحمد عياد عقب تجديد عقده مع نادي التحدي (الإنترنت: حساب نادي التحدي على فيسبوك)
أحمد عياد عقب تجديد عقده مع نادي التحدي (الإنترنت: حساب نادي التحدي على فيسبوك)
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