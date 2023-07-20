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الأهلي بنغازي يجدد التعاقد مع مراد الوحيشي ومحمد الترهوني (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 11:34 صباحا
الأهلي بنغازي يجدد التعاقد مع مراد الوحيشي ومحمد الترهوني (صور)
مراد الوحيشي بعد تجديد عقده مع الاهلي بنغازي (الإنترنت: الحساب الرسمي لنادي الأهلي بنغازي على فيسبوك)
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أعلن نادي الأهلي بنغازي نجاحه في تجديد عقد حارس المرمى وقائد فريق كرة القدم مراد الوحيشي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كما أعلن النادي تجديد عقد الظهير محمد الترهوني.

الأهلي بنغازي يجدد لـ«الكابيتانو» والـ«F 16»
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بنغازي على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، صورا لتوقيع مراد الوحيشي ومحمد الترهوني على العقود الجديدة ليبقيا بموجبها ضمن صفوف الأهلي بنغازي.

وعلق الأهلي بنغازي عبر حسابه بـ«فيسبوك» على تجديد عقد مراد الوحيشي بالقول «العملاق مراد الوحيشي كابيتانو فريق المشوار».

فيما علق الحساب نفسه على تجديد عقد محد الترهوني بقوله «طائرة الـF 16)) تواصل تحليقها في سماء بنغازي.. الترهوني يختار الرجال مجدداً ويجدد عقده مع الأهلي لموسم آخر».

الأهلي طرابلس يتعاقد مع أحمد كراوع مهاجم الأهلي بنغازي
محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا

جاء تجديد عقد مراد الوحيشي مع الأهلي بنغازي لينفي ما تردد خلال الفترة الماضية من أن حارس المرمى سيرحل عن النادي، فيما جاء تجديد عقد محمد الترهوني الذي انضم لصفوف الأهلي بنغازي الموسم الماضي بعدما أثبت اللاعب أنه إضافة مهمة لصفوف الفريق، حيث قدم معه أداء جيدا طيلة الموسم الماضي.

يأتي قيام الأهلي بنغازي بتجديد عقد كل من مراد الوحيشي ومحمد الترهوني بعدما فوجئ الوسط الرياضي بإعلان الأهلي طرابلس ضم أحمد كراوع مهاجم الأهلي بنغازي.

محمد الترهوني بعد تجديد عقده مع الأهلي بنغازي (الإنترنت: الحساب الرسمي لنادي الأهلي بنغازي على فيسبوك)
محمد الترهوني بعد تجديد عقده مع الأهلي بنغازي (الإنترنت: الحساب الرسمي لنادي الأهلي بنغازي على فيسبوك)
محمد الترهوني بعد تجديد عقده مع الأهلي بنغازي (الإنترنت: الحساب الرسمي لنادي الأهلي بنغازي على فيسبوك)
محمد الترهوني بعد تجديد عقده مع الأهلي بنغازي (الإنترنت: الحساب الرسمي لنادي الأهلي بنغازي على فيسبوك)
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