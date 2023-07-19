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الأهلي طرابلس يتعاقد مع أحمد كراوع مهاجم الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 08:32 مساء
الأهلي طرابلس يتعاقد مع أحمد كراوع مهاجم الأهلي بنغازي
أحمد كراوع عقب توقيعه عقد انضمامه إلى الأهلي طرابلس (الإنترنت: حساب الأهلي طرابلس على فيسبوك)
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أعلن نادي الأهلي طرابلس اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم أحمد كراوع مهاجم الأهلي بنغازي.

المفاوضات استغرقت 72 ساعة
ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي طرابلس على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، صورا لأحمد كراوع أثناء توقيعه عقد انضمامه للنادي، وبجواره رئيس النادي ساسي أبوعون، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص الصفقة، إلا أنه اكتفى بالتأكيد على أن المفاوضات بين الطرفين لم تستغرق 72 ساعة.

وتألق أحمد كراوع بشكل ملحوظ مع الأهلي بنغازي خلال الموسم الكروي الماضي، وبرز بشكل خاص خلال منافسات دور سداسي التتويج.

يأتي إعلان نادي الأهلي طرابلس عن تعاقده مع أحمد كراوع استمرارا للصفقات الجديدة التي أبرمها النادي وأعلن عنها اليوم الأربعاء.

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واعلن الأهلي طرابلس عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد، حيث تعاقدت الإدارة رسميا مع المدافع عبدالعزيز الصويعي قادما من فريق الأولمبي في صفقة انتقال حر، وتعاقدت أيضا مع المحترف الراوندي موجيشا، والتونسي مراد الهذلي.

الأهلي طرابلس تنتظره مشاركة عربية في كأس الملك سليمان والتي ستقام في السعودية في السابع والعشرين من يوليو الجاري، وستكون له مشاركة في دوري أبطال أفريقيا وتنطلق منافساتها في شهر أغسطس المقبل.

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