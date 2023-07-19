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صفقات جديدة في الأهلي طرابلس استعدادا للموسم المقبل بعد التتويج بالدوري الـ13 (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 19 يوليو 2023, 03:17 مساء
صفقات جديدة في الأهلي طرابلس استعدادا للموسم المقبل بعد التتويج بالدوري الـ13 (صور)
لحظة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري الليبي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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عزز فريق الأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023 للمرة الـ13 في تاريخه، صفوفه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد لدعم الفريق في المشاركة العربية والأفريقية والدوري المحلي.

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تعاقدت الإدارة رسميا مع المدافع عبدالعزيز الصويعي قادما من فريق الأولمبي في صفقة انتقال حر، وتعاقدت أيضا مع المحترف الراوندي موجيشا، والتونسي مراد الهذلي.

الأهلي طرابلس تنتظره مشاركة عربية في كأس الملك سليمان والتي ستقام في السعودية في السابع والعشرين من يوليو الجاري، وستكون له مشاركة في دوري أبطال أفريقيا وتنطلق منافساتها في أغسطس المقبل.

التونسي مراد الهديلي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
التونسي مراد الهديلي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
عبد العزيز الصويعي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
عبد العزيز الصويعي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المحترف الرواندي جوناس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المحترف الرواندي جوناس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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