دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تلقى الاتحاد الليبي للكرة الطائرة من نظيره المغربي دعوة المنتخب الليبي للكرة الطائرة، المتوج بذهبية دورة الألعاب الرياضية العربية الأخيرة في الجزائر، للدخول في معسكر مشترك مع منتخب المغرب خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس المقبل.

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يأتي هذا استعدادا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي ستستضيفها مصر في سبتمبر المقبل. وجاء في رسالة الدعوة: «تجسيدا لعلاقة التعاون المثمر بين الاتحادين المغربي والليبي للكرة الطائرة، وفي إطار استعداد منتخبي البلدين للاستحقاقات الأفريقية المقبلة، يشرفنا توجيه الدعوة إلى المنتخب الليبي، لعمل معسكر مشترك».

وجاء في الرسالة أيضا «دعوة المنتخب الليبي تشمل 14 لاعبا و5 أعضاء من الطاقم الفني والإداري، لعمل معسكر مشترك مع المنتخب المغربي، والذى سيقام في المغرب خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس المقبل».