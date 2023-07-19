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احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 19 يوليو 2023, 02:37 مساء
احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)
تتويج للأهلي بنغازي في السلة. (فيسبوك)
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أقام الاتحاد الليبي لكرة السلة، أمس الثلاثاء، احتفالية تكريم متميزة لمناسبة اختتام نشاطه للموسم الرياضي 2022-2023، وكرّم فيها نادي الأهلي بنغازي المتوج بكأس البطولة، والحكام ولجنة الإحصاء، والاتحادين الفرعين في طرابلس وبنغازي.

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شمل التكريم أيضا قناة ليبيا الرياضية، والإعلامي المتميز علي العبار، وجميع الجهات التى أسهمت فى إنجاح الموسم الرياضي.

وبخصوص الجوائز الفردية للدوري الليبي لكرة السلة لهذا الموسم، توج بجائزة أفضل لاعب نسيم بدروش، لاعب الأهلي طرابلس، وذهبت جائزة أفضل لاعب للمحترف كيندال ديكس، لاعب الأهلي بنغازي.

كما حصد جائزة أفضل مدرب منعم عون من الأهلي بنغازي، وجائزة أفضل لاعب صاعد عبدالسلام الراشدي من النصر، وجائزة أفضل لاعب متطور محسن العكرمي من الاتحاد.

وبعد تتويج الأهلي بنغازي بكأس البطولة، جاء الأهلي طرابلس ثانيا، والنصر ثالثا، والاتحاد رابعا.

احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)
احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)
احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)
احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)
تكريم المعلق علي العبار. (فيسبوك)
تكريم المعلق علي العبار. (فيسبوك)
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