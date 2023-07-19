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(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 08:05 صباحا
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام
برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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شهدت أحدث حلقات برنامج «في التسعين»، أمس الإثنين، عبر قناة الوسط «Wtv»، مناقشات إيجابية في مختلف القضايا المهمة على الساحة الرياضية الليبية، بعد انتهاء الموسم الماراثوني الطويل في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

قدم برنامج «في التسعين» على شاشة قناة الوسط المذيع عبدالرازق بالحاج، في حضور رباعي من نخب محللي قناة «Wtv»، وهم: عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني وعلي رحومة.

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التخبط الإداري وحرب التصريحات يشعلان الأزمة  
 التخبط الإداري والتنظيمي لاتحاد كرة القدم الليبية، وحرب التصريحات بين رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني ورئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي، وتداعيات ما يحدث على مستقبل كرة القدم في ليبيا، أبرز محاور حلقة برنامج «في التسعين» عبر «Wtv».

عادل الخمسي: شوية تهدئة نرجوكم
من جانبه، قال عادل الخمسي «ليس من المعقول ما يقدمه البعض من الإعلاميين والمسؤولين الذين يأججون مشاعر الغضب بين الجماهير، الأهلي طرابلس قدم ما يستحق عليه التقدير، وباقي الفرق ليست سيئة، كرة وانتهت، مباراة وانتهت، والأهلي بنغازي، فريق ممتاز، وأفضل من مثل ليبيا في الخارج عبر التاريخ، ولديه فريق يمكن البناء عليه، شوية تهدئة نرجوكم».

أسامة الفزاني: لا توجد أهداف دون أخطاء
أما أسامة الفزاني فقال «جميعًا لدينا انتماءات، وأشكر برنامجنا (في التسعين) الذي لم يكمل هذه المسيرة في هذه القناة الموقرة، إلا من خلال النقد والعرض الموضوعي، وهنا من خلال مقاعدنا عرضنا الكثير من الأفكار البناءة، وهناك كثير من القنوات العالمية العربية التي تثير غضب الجماهير، وكرة القدم هي لعبة الأخطاء يا جماعة، لا توجد أهداف دون أخطاء».

على رحومة: التحكيم لا يزال أزمة واتحاد الكرة مسؤول
أما علي رحومة فقال «كل ما نعيشه من مشاكل حاليًا، هو نتاج تراكم قديم بين الأندية واتحاد الكرة، والحقيقة المسؤولية الأولى يتحملها القائمون على إدارة اتحاد الكرة، وكنت أتوقع أن يخرج الدوري السداسي هذا الموسم بشكل أفضل من الموسم الماضي، خصوصًا على صعيد التحكيم، الذي يثير الغضب نتيجة الشبهات، بعكس لو تم اختيار حكام من أوروبا صاحبة أسماء كبيرة لا خلاف على حيادها، لكن اتحاد الكرة لا يفعل ذلك».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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