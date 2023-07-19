خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

القاهرة - بوابة الوسط

شعرت بالفخر والاعتزاز عند متابعتي للمباراة النهائية لبطولة كرة الطائرة في الدورة العربية الخامسة عشرة بالجزائر والتي جمعت بين الفريق الليبي والفريق الجزائري، وانتهت بفوز الفريق الليبي بثلاثة أشواط لصفر ونيله الميدالية الذهبية، بعد أن تفوقوا بجدارة على الفريق الجزائري في ملعبه وأمام جماهيره، فالتحية لاتحاد عام كرة الطائرة والأندية المشاركة في اللعبة التي قدمت اللاعبين، وكذلك للمدرب والجهاز الإداري والفني.

وهكذا يكون الانتصار وتحقيق البطولات بقناعة الفرق المنافسة والجماهير الرياضية لما قدمه الفريق الليبي من مستوى فني متطور راقٍ وفوز مستحق بجدارة وجهد وعرق اللاعبين والمدرب، وليس كما حدث في سداسي كرة القدم بتونس الذي تحولت بقية مبارياته إلى تدخلات وتغيير للحكام وتأثير في الصافرات وخروج البطاقات لصالح بعض المباريات، ثم كانت البطولة دون نهائيات وجرى تسليم الكأس في غفلات قبل التصديق على نتائج المباريات من قبل لجنة المسابقات التي قررت تأجيلها 72 ساعة كما جاء على لسان رئيسها السيد فيصل بادي في مقابلة مع مندوب قناة ليبيا الرياضية من داخل الملعب، لكن مراكز القوى سيطرت على كل المجريات بالتعاون مع أسوأ الاتحادات ورئيس اللجنة المنظمة الذي وقف في طابور التسليم شبه مخدر وبجانبه مدير الكرة ينبهه بيده ليفوق ويسلم على اللاعبين ويساهم في الاحتفالات.

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إنها بطولة العجائب فقد بدأت المؤامرات من يوم تعادل فريق الهلال مع الأهلي طرابلس، حيث دق ناقوس الخطر والخوف من ضياع البطولة، وازداد الذعر بعد فوز الأهلي على النصر والهلال، ولم يبق للفريقان إلا المباريات الأخيرة الأهلي مع أبوسليم ومباراة الديربي الأخيرة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، وأصبح الموقف محرجًا فالكرة لا يضمن أحد نتائجها في الملعب، ولهذا تحركت قوى الشر في الرياضة، وعقدت الصفقات المشبوهة لإنهاء البطولة بأسرع وقت وبشكل مغاير وبعيدًا عن المواجهات والنتائج غير المتوقعة، واستخدمت شماعة الانسحابات رغم تواجد الفرق في الملاعب.

ويا حسرة على أيام تواجد أبناء الرياضة في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية الذين لا يرضون بمثل هذه السلوكيات التي تسيء للرياضة وتخلق الفتن وتباعد ولا تقرب بين شباب الوطن الواحد، ودليلنا على سلامة المنافسات الشريفة في ذلك الوقت أنه بعد تشكيل أول اتحاد عام في ليبيا تقرر تحديد بطل الدوري الليبي والتقى الأهليان العام 1964، وفاز أهلي طرابلس 1-0 في بنغازي و1-0 في طرابلس، وسجل الهدفين اللاعب الإنجليزي (ووكنز)، وتسلم الفريق الفائز الكأس والبطولة وسط احتفالية وتهنئة فرق الدوري.

وكذلك الحال في موسم 69-70 التقى الفريقان أيضًا وفاز الأهلي في طرابلس 2-1، وفي بنغازي 2-1 وسط التصافح والتهاني، وأدارهما الحكمان الليبيان المرحومان بدر الدين المحجوب وعبد الله باله، وهناك عدة لقاءات فاصلة بدأت بالورود وانتهت بالتصافح، ولكي لا ننسى التحية للرجل الشريف الشجاع الحكم السابق فيصل بادي رئيس لجنة المسابقات الذي لم يعرف الاتحاد العام كيف يستر فضيحة البطولة إلا بإقالته، رغم أنهم هم المقالون من قبل القضاء الليبي الذي أقر بتزوير الانتخابات التي جاءت بهم ويفترض ألا يتواجدوا في السداسي أصلًا، عمومًا هذه نتيجة السداسي التي طالبنا مرارًا بإلغائه وإقامة الدوري من مجموعة واحدة ليتحدد بطلها بأكثر نقاط.. أخيرًا التهنئة لأبناء الأهلي على فوزهم ببطولة ليبيا لكرة السلة موسم22-23 بكل جدارة واستحقاق.