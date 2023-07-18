شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناول برنامج «وسط الخبر» عبر قناة الوسط «Wtv» تساؤلًا مهمًا حول مسار كرة القدم الليبية، بعد الأحداث الأخيرة في دوري التتويج السداسي المنتهي في تونس، وطرح طاقم عمل البرنامج عنوان «هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟».

جاء ذلك بعد أن رد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني على تصريحات رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي، بشأن أزمة سداسي التتويج للدوري الليبي لكرة القدم، مبديًا استعداده التوضيح والمساءلة من جميع الجهات.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

تفاصيل الأزمة الدائرة من وجهة نظر الشلماني

وأرجع الشلماني، في مقطع مصور نشرته قناة «ليبيا الرياضية» على صفحتها بـ«فيسبوك»، إقالة فيصل بادي بسبب «خروجه بتصريحات تلفزيونية ولقاءات أُجريت بشكل غير قانوني».

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم: «عندما أبلغ الأهلي بنغازي بتأجيل اللقاء كان الاتحاد منسحبًا قبلها بحوالي 20 دقيقة»، لافتًا إلى أن رئيس لجنة المسابقات المقال «اختفى بعد المباريات، وظهر أمس في بنغازي».

رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي يرد

أما رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي، فقال في أزمته «طالبت بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة من السداسي إلى مدة 72 ساعة وليس انسحاب فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد»، معتبرًا أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لا يحق له إقالته إلا عن طريق اجتماع رسمي من مجلس الإدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأعلن بادي أنه سيُقدِّم مذكرة رسمية لرئيس اللجنة الأولمبية للنظر في ما حصل في الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج، لافتًا إلى أنه كان يتنقل بسيارة أجرة على حسابه الخاص بين الملاعب في تونس.

الاستشهاد بحضور وزير الرياضة في ملعب رادس

وقال أيضًا إن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي كان حاضرًا في ملعب رادس ولم يوجد على منصة التتويج، لأنه استمع لتصريحاته، مشيرًا إلى أن النسخة الأصلية لكأس الدوري الممتاز موجودة لدى وزير الرياضة ولم يجر تسليمها في ملعب رادس.