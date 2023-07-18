  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 05:32 مساء
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟
حلقة جديدة من برنامج «وسط الخبر» عبر «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

تناول برنامج «وسط الخبر» عبر قناة الوسط «Wtv» تساؤلًا مهمًا حول مسار كرة القدم الليبية، بعد الأحداث الأخيرة في دوري التتويج السداسي المنتهي في تونس، وطرح طاقم عمل البرنامج عنوان «هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟».

جاء ذلك بعد أن رد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني على تصريحات رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي، بشأن أزمة سداسي التتويج للدوري الليبي لكرة القدم، مبديًا استعداده التوضيح والمساءلة من جميع الجهات.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا
- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

تفاصيل الأزمة الدائرة من وجهة نظر الشلماني
وأرجع الشلماني، في مقطع مصور نشرته قناة «ليبيا الرياضية» على صفحتها بـ«فيسبوك»، إقالة فيصل بادي بسبب «خروجه بتصريحات تلفزيونية ولقاءات أُجريت بشكل غير قانوني».

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم: «عندما أبلغ الأهلي بنغازي بتأجيل اللقاء كان الاتحاد منسحبًا قبلها بحوالي 20 دقيقة»، لافتًا إلى أن رئيس لجنة المسابقات المقال «اختفى بعد المباريات، وظهر أمس في بنغازي».

رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي يرد
أما رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي، فقال في أزمته «طالبت بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة من السداسي إلى مدة 72 ساعة وليس انسحاب فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد»، معتبرًا أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لا يحق له إقالته إلا عن طريق اجتماع رسمي من مجلس الإدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأعلن بادي أنه سيُقدِّم مذكرة رسمية لرئيس اللجنة الأولمبية للنظر في ما حصل في الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج، لافتًا إلى أنه كان يتنقل بسيارة أجرة على حسابه الخاص بين الملاعب في تونس.

الاستشهاد بحضور وزير الرياضة في ملعب رادس  
وقال أيضًا إن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي كان حاضرًا في ملعب رادس ولم يوجد على منصة التتويج، لأنه استمع لتصريحاته، مشيرًا إلى أن النسخة الأصلية لكأس الدوري الممتاز موجودة لدى وزير الرياضة ولم يجر تسليمها في ملعب رادس.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس ...
شاهد.. المحترف التونسي شهاب الجبالي في رسالة وداع الأهلي بنغازي: نحن أبطال وربي يظهر الحق
شاهد.. المحترف التونسي شهاب الجبالي في رسالة وداع الأهلي بنغازي: ...
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب ...
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
100 رياضي في منافسات الكاراتيه الموحد بالمنطقة الغربية
100 رياضي في منافسات الكاراتيه الموحد بالمنطقة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
المزيد
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ......
المسابقات تقبل احتجاج الطيران وتغرم الأندلس 5 آلاف دينار
المسابقات تقبل احتجاج الطيران وتغرم الأندلس 5 آلاف دينار...
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء...
100 رياضي في منافسات الكاراتيه الموحد بالمنطقة الغربية
100 رياضي في منافسات الكاراتيه الموحد بالمنطقة الغربية...
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي ......
المزيد