المسابقات تقبل احتجاج الطيران وتغرم الأندلس 5 آلاف دينار...

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 134، الذي اعتمدت فيه نتائج مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (المجموعة الثالثة) على النحو التالي:
- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
فاز الوحدة بنغازي على خالد بن الوليد 3-1، وخليج سرت على السواعد 2-1، والمروج على البرانس 2-1، ووفاق أجدابيا على الأفريقي 2-1.
وفي المادة الخامسة من القرار، جرى قبول الاحتجاج المقدم من نادي الطيران شكلا، وفي الموضوع يعاقب نادي الأندلس بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، واعتبار فريقه خاسرا مباراته أمام الطيران 0-2.
تعليقات