تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد مجمع سليمان الضراط في بنغازي، اليوم الثلاثاء، آخر مباراتين في رباعي تتويج الدوري الليبي لكرة السلة، حيث ستجمع المباراة الأولى الأهلي طرابلس والنصر، ويمتلك كل منهما في رصيده ثماني نقاط، والفائز سيكون ثاني الترتيب العام.

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أما المباراة الثانية فستشهد مواجهة الأهلي بنغازي المتوج رسميا بلقب الدوري، والاتحاد الحائز خمس نقاط.

وعقب المباراة، ستقام مراسم التتويج بتسليم الكأس لفريق الأهلي بنغازي، بطل دوري السلة للموسم الرياضي 2022-2023. كما سيجرى تتويج الرياضيين المتميزين، ومن بينهم أفضل لاعب والهداف وأفضل لاعب أجنبي.

الأهلي بنغازي أمام الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)