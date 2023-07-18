100 رياضي في منافسات الكاراتيه الموحد بالمنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس المنطقة الغربية التابعة للاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد سفيان شقلوف، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة المرحلة على مستوى المنطقة الغربية الجمعة المقبل.

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يأتي التنظيم في قاعة 17 فبراير بالعاصمة طرابلس لفئات البراعم والناشئين والشباب والكبار بمشاركة 100 رياضي، يمثلون أندية: الشرطة والمدينة والتضامن والسبيعة والفالوجا وقرطبة ونجوم قرقارش وغوط الشعال والمدينة القربوللي والغرارات.

وأوضح شقلوف، في تصريحه الخاص إلى «بوابة الوسط»، أنه سيدير منافسات البطولة 14 حكما، من بينهم 6 حكام يحملون الشارة الأفريقية، ويترأس لجنة المسابقات مختار زريق، ولجنة تنظيم البطولة لطفي عبدالسلام الغرياني، ولجنة الحكام أسعد اليعقوبي.