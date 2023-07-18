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100 رياضي في منافسات الكاراتيه الموحد بالمنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 18 يوليو 2023, 01:17 مساء
100 رياضي في منافسات الكاراتيه الموحد بالمنطقة الغربية
منافسات سابقة تابعة للاتحاد الفرعي للكاراتيه بالزاوية. (صفحة الاتحاد الفرعي للكاراتيه بالزاوية عبر فيسبوك)
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أكد رئيس المنطقة الغربية التابعة للاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد سفيان شقلوف، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة المرحلة على مستوى المنطقة الغربية الجمعة المقبل.

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يأتي التنظيم في قاعة 17 فبراير بالعاصمة طرابلس لفئات البراعم والناشئين والشباب والكبار بمشاركة 100 رياضي، يمثلون أندية: الشرطة والمدينة والتضامن والسبيعة والفالوجا وقرطبة ونجوم قرقارش وغوط الشعال والمدينة القربوللي والغرارات.

وأوضح شقلوف، في تصريحه الخاص إلى «بوابة الوسط»، أنه سيدير منافسات البطولة 14 حكما، من بينهم 6 حكام يحملون الشارة الأفريقية، ويترأس لجنة المسابقات مختار زريق، ولجنة تنظيم البطولة لطفي عبدالسلام الغرياني، ولجنة الحكام أسعد اليعقوبي.

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