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بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 17 يوليو 2023, 11:01 مساء
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
جانب من استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفريق الأهلي طرابلس، الإثنين 17 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)
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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبية، اليوم الإثنين، فريق الأهلي طرابلس والطواقم الفنية والإدارية والطبية وعلى رأسهم ساسي بوعون رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بعد التتويج بطلا للدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

حضر الاستقبال وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، بحسب بيان للحكومة.

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وقدم الدبيبة التهنئة للأهلي طرابلس بمناسبة حصول الفريق على بطولة الدورى الليبي للموسم الرياضي 2023/2022، متمنيًا لهم التوفيق والتألق فى قادم المواعيد.

واعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تتويج الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023 للنسخة الـ48،، ليحصد الفريق لقبه الـ13 عبر تاريخه.

جانب من استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفريق الأهلي طرابلس، الإثنين 17 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفريق الأهلي طرابلس، الإثنين 17 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفريق الأهلي طرابلس، الإثنين 17 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفريق الأهلي طرابلس، الإثنين 17 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)
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