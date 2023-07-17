«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «في التسعين»، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناة الوسط (Wtv) العديد من الفقرات والقضايا الرياضية المهمة، بعد انتهاء الموسم الماراثوني الطويل في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يقدم برنامج «في التسعين» على شاشة قناة الوسط المذيع عبدالرازق بالحاج، في حضور رباعي من نخب محللي قناة «Wtv»، وهم: عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني وعلي رحومة.

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وتناقش حلقة اليوم من برنامج «في التسعين» عبر «Wtv» التخبط الإداري والتنظيمي لاتحاد كرة القدم الليبية، وحرب التصريحات بين رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني ورئيس لجنة تنظيم المسابقات المُقال فيصل بادي، وتداعيات ما يحدث على مستقبل كرة القدم في ليبيا.