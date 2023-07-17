  • Alwasat News
Atwasat

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 06:48 مساء
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»
تنويه للحلقة الجديدة من برنامج «في التسعين» عبر «Wtv». (خاص - الوسط)
alwasat radio

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «في التسعين»، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناة الوسط (Wtv) العديد من الفقرات والقضايا الرياضية المهمة، بعد انتهاء الموسم الماراثوني الطويل في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يقدم برنامج «في التسعين» على شاشة قناة الوسط المذيع عبدالرازق بالحاج، في حضور رباعي من نخب محللي قناة «Wtv»، وهم: عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني وعلي رحومة.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا
- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وتناقش حلقة اليوم من برنامج «في التسعين» عبر «Wtv» التخبط الإداري والتنظيمي لاتحاد كرة القدم الليبية، وحرب التصريحات بين رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني ورئيس لجنة تنظيم المسابقات المُقال فيصل بادي، وتداعيات ما يحدث على مستقبل كرة القدم في ليبيا.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين

جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟

«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد ...
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج ...
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي ...
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
اعتماد جولة حسم دوري السلة للأهلي بنغازي.. وغرامة 5 آلاف دينار على النصر بسبب الشماريخ
اعتماد جولة حسم دوري السلة للأهلي بنغازي.. وغرامة 5 آلاف دينار ...
الدبيبة يكرم أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية بالجزائر.. ويوجّه بدعم خاص للألعاب الفردية (صور)
الدبيبة يكرم أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية بالجزائر.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
المزيد
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد ......
شاهد.. المحترف التونسي شهاب الجبالي في رسالة وداع الأهلي بنغازي: نحن أبطال وربي يظهر الحق
شاهد.. المحترف التونسي شهاب الجبالي في رسالة وداع الأهلي ......
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي ......
الدبيبة يكرم أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية بالجزائر.. ويوجّه بدعم خاص للألعاب الفردية (صور)
الدبيبة يكرم أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية بالجزائر.. ......
اعتماد جولة حسم دوري السلة للأهلي بنغازي.. وغرامة 5 آلاف دينار على النصر بسبب الشماريخ
اعتماد جولة حسم دوري السلة للأهلي بنغازي.. وغرامة 5 آلاف ......
المزيد