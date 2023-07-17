شاهد.. المحترف التونسي شهاب الجبالي في رسالة وداع الأهلي بنغازي: نحن أبطال وربي يظهر الحق

القاهرة - بوابة الوسط

ودع المحترف التونسي شهاب الجبالي فريقه الأول لكرة القدم الأهلي بنغازي، بعد انتهاء فترة إعارته، عقب ختام دوري التتويج الليبي في تونس، موجها كلمة قصيرة لجماهيره.

وقال الجبالي في كلمته القصيرة عبر الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي على «فيسبوك»: «انتهت فترة الإعارة مع النادي الأهلي بانتهاء الدوري السداسي، أحب أن أشكر الجميع داخل النادي سواء زملائي اللاعبين أو الإطار الفني والإداري، وكذلك الجمهور العظيم المساند للفريق دائما».

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وأضاف الجبالي قائلا «لم يقصر أي فرد داخل الفريق، ونحن نعتبر أنفسنا أبطالا، أبطال بالجهد والعرق، الظروف كانت ضدنا، وربي يظهر الحق، لأنه ليس طبيعيا أن يضيع جهد فريق في تسع أشهر، خلال يومين بهذا الشكل».

واختتم الجبالي حديثه قائلا «مرة ثانية، نعتبر أنفسنا متوجين، لأننا تعبنا، وربي يظهر الحق».