«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تتويج الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023 للنسخة الـ48، وجاء الاعتماد في قرار أصدرته الأحد لجنة المسابقات يحمل رقم 163، ليحصد الأهلي طرابلس لقبه الـ13 عبر تاريخه.

حمل القرار العديد من العقوبات ضد فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي، بسبب الانسحاب في الجولة الأخيرة، الاتحاد انسحب أمام الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي انسحب أمام أبوسليم في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دوري التتويج السداسي الذي أُقيم في تونس.

الترتيب بعد الانسحاب في ختام السداسي

ترتب على الانسحاب تضرر فريق الأهلي بنغازي وأمله في التتويج باللقب، وفريق النصر الذي كان الأقرب للحصول على بطاقة المشاركة الأفريقية في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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وبانسحاب الأهلي بنغازي أمام أبوسليم منح أبوسليم بطاقة المشاركة في منافسات كأس «الكونفدرالية»، وبانسحاب الاتحاد أمام الأهلي طرابلس منح الأهلي طرابلس التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز في نسخته 48.

عقوبات مالية بقرار من لجنة المسابقات

لجنة المسابقات خصمت ثلاث نقاط من الأهلي بنغازي وعقوبة مالية وصلت إلى 20 ألف دينار ليبي، وأصبح رصيد الأهلي بنغازي ست نقاط من تسع نقاط، ويشارك الأهلي بنغازي في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي طرابلس.

وخصمت لجنة المسابقات ثلاث نقاط من فريق الاتحاد وعقوبة مالية وصلت إلى 20 ألف دينار ليبي، وأصبح رصيد فريق الاتحاد دون نقاط في آخر ترتيب فرق الدوري السداسي، ليمنح انسحاب الأهلي بنغازي في الجولة الخامسة أمام أبوسليم فريق أبوسليم بطاقة العبور للمنافسة في مسابقة كأس «الكونفدرالية» برصيد خمس نقاط في الترتيب الرابع.

مواجهة النصر والهلال الوحيدة في الختام

المباراة الوحيدة التي أقيمت في الجولة الخامسة، كانت مباراة النصر والهلال في ملعب مدينة صفاقس، وانتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، ليمنح فوز الهلال بطاقة العبور للمنافسة في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» مع أبوسليم.

ترتيب فرق السداسي بعد اعتماد نتيجة الجولة الخامسة من دوري التتويج السداسي: الأهلي طرابلس بطل الدوري 13 نقطة، الأهلي بنغازي ست نقاط، الهلال ست نقاط، أبوسليم خمس نقاط، النصر أربع نقاط، الاتحاد دون نقاط.

27 هدفا خلال أربع جولات في الدور السداسي

سُجّل 27 هدفا خلال أربع جولات من الدور السداسي، والجولة الخامسة حُسبت بانحساب الاتحاد أمام الأهلي طرابلس بفوز فريق الأهلي طرابلس بنتيجة اعتبارية هدفين دون رد، وبانسحاب الأهلي بنغازي أمام أبوسليم يفوز أبوسليم بهدفين دون رد، وفوز الهلال على النصر بهدف دون رد.

مجموع أهداف الجولة الخامسة خمسة أهداف، ومجموع الأهداف المسجلة في الدوري الممتاز الليبي هذا الموسم 387 هدفا.

المشاركة الأفريقية للفرق الليبية

يشارك الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في رابطة دوري أبطال أفريقيا، والهلال وأبوسليم في مسابقة كأس «الكونفدرالية».

هداف الدوري هذا الموسم أحمد كرواع برصيد 14 هدف، وهدفي الدوري السداسي، كرواع خمسة أهداف، وجون إيبوكا ثلاثة أهداف، وأحمد مكاري ثلاثة أهداف، وطه الشلوي هدفين، وعبد الغفور المهيري هدفين.