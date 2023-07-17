الدبيبة يكرم أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية بالجزائر.. ويوجّه بدعم خاص للألعاب الفردية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء، الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة بالجزائر، بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ووكيل الوزارة جمال أبونوارة، ورئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك.

وكرّم الدبيبة، جميع الرياضيين المشاركين في الدورة العربية، كما حيا جهودهم على ما بذلوه من مساع لتشريف ليبيا في المحافل الرياضية العربية، موجها وزارة الرياضة بضرورة التركيز على الألعاب الفردية ودعهما بشكل خاص، حسب صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر «فيسبوك».

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من جهته، أثنى وزير الرياضة، على الدعم المتميز لرئيس الحكومة لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وضمان مشاركات جيدة للمنتخبات والألعاب الفردية.

وقدم رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، تقريرًا حول المشاركة الليبية في دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة بالجزائر والتجهيزات التي واكبتها لتكون مشاركة إيجابية.

وحصدت ليبيا خلال مشاركتها في منافسات دورة الألعاب العربية 12 ميدالية، منها ثلاث ذهبيات ومثلها فضيات وست قلادات برونزية، كما انتزعت ليبيا الذهب في «رمي القرص» ببطولة العرب لألعاب القوى لفئة الكبار بالمغرب.

3 قلائد ذهبية عبر رفع الأثقال والطائرة

أحرزت البعثة الليبية 3 قلائد ذهبية، قلادتان جاءت عن طريق الرباع الليبي في لعبة رفع الأثقال إحسان شلابي في منافسات وزن 73 كلغ خطف، ووزن 73 كلغ النتر، أما القلادة الذهبية الثالثة فجاءت عن طريق المنتخب الوطني للكرة الطائرة.

ألعاب القوى والكرة الحديدية والملاكمة في الفضية

جاءت القلائد الفضية الثلاثة عن طريق نجمة ألعاب القوى رتاج السائح في منافسات رمي القرص، ومنتخب ليبيا للكرة الحديدية، والملاكم محمد فريضة في وزن 80 كلغ.

الكارايته يستحوذ على رصيد البرونز

كما أحرزت البعثة الليبية في الدورة 6 قلائد برونزية، وجاءت عن طريق الرياضيين: عبدالمهيمن الزنتوتي لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا، والرياضي فراس الزليطني لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا بالدقة.

أيضًا جاءت الميداليات البرونزية عن طريق الرياضي محمد أبودبوس لاعب الكاراتيه في وزن 75 كلغ، والرياضي إبراهيم السحاتي لاعب الكاراتيه أيضًا في وزن 67 كلغ، والرياضية سالمة المعداني لاعبة الكاراتيه في وزن 68 كلغ، والرياضي محمد الصويعي لاعب الكاراتيه في وزن 84 كلغ.

تفوق وميداليات متنوعة في منافسات ذوي الهمم

سجلت رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا تفوقًا برغم قوة التنافس، إلا أن أبطال ليبيا تحصلوا على ثلاث قلائد ملونة وهي: ذهبية للرياضي محمد رجب في رمي الجلة، وبرونزية للرياضي وليد اشطيبة في رمي الرمح، وبرونزية للرياضي عبدالرحمن أبو الزمازم في منافسات 100 متر ألعاب القوى.

الدبيبة مع أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)

الدبيبة يتبادل الحديث مع أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)

الدبيبة في جلسة مع أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)

الدبيبة يتبادل الحديث مع أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)

لقطة تذكارية تجمع الدبيبة مع رتاج وشلابي أثناء تكريم أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)

الدبيبة يصافح أبطال ليبيا في دورة الألعاب العربية. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)