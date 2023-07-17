اعتماد جولة حسم دوري السلة للأهلي بنغازي.. وغرامة 5 آلاف دينار على النصر بسبب الشماريخ

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة برئاسة دكتور وليد المرغني القرار رقم (6) للعام 2023 بشأن اعتماد نتائج مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دوري التتويج الرباعي (التجمع الثاني) في بنغازي.

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وبعد اطلاع رئيس اللجنة الفنية على النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية، وعلى قرار رئيس اللجنة الأولمبية الليبية رقم (108) للعام 2021 بشأن انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة، حسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر «فيسبوك».

قرارات بناء على تقارير الحكام ومراقبي المباريات

أيضا بعد الاطلاع على قرار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة رقم (8) للعام 2023 بشأن تشكيل لجان للإشراف على النهائيات للموسم الرياضي 2022-2023، وعلى لائحة المسابقات والمهرجانات والبرنامج العام للنهائيات، وعلى نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الرباعي (التجمع الثاني ببنغازي)، وعلى تقارير الحكام ومراقبي المباريات، تقرر:

اعتماد نتائج الجولة الخامسة وقبل الأخيرة

مادة (1) تعتمد نتائج مباريات الجولة الخامسة من التجمع الثاني من الدوري الرباعي على النحو التالي: فوز الأهلي بنغازي على الأهلي طرابلس بنتيجة 67-57، وفوز النصر على الاتحاد بنتيجة 79-76.

بتلك النتيجة يحسم الأهلي بنغازي اللقب، وتصبح مباريات الجولة الأخيرة من منافسات رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة تحصيل حاصل، ويواجه الأهلي بنغازي فريق الاتحاد في الجولة الأخيرة من منافسات رباعي التتويج، بينما سيلعب الأهلي طرابلس مع النصر.

جدول الترتيب بعد حسم الأهلي بنغازي

مادة (2) يعتمد ترتيب الفرق بعد الجولة الخامسة من التجمع الثاني من الدوري الرباعي على النحو التالي: الأهلي بنغازي لعب 5، فاز 4، خسر 1، له 368، عليه 348، الفارق +20، 9 نقاط.

يأتي الأهلي طرابلس في المركز الثاني، لعب 5، فاز 3، خسر 2، له 367، عليه 341، الفارق +26، 8 نقاط.

النصر ثالثا، لعب 5، فاز 3، خسر 2، له 344، عليه 363، الفارق -19، 8 نقاط، والاتحاد رابعا، لعب 5، فاز 0، خسر 5، له 368، عليه 395، الفارق -27، 5 نقاط.

عقوبة مالية على نادي النصر بسبب إشعال الألعاب النارية

المادة (3) يعاقب فريق النصر بدفع غرامة مالية قدرها 5000 دينار وذلك لإشعال الألعاب النارية قبل وأثناء سير المباراة طبقا لنص الفقرة (9) من البرنامج العام للنهائيات.

قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الليبي. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الليبي. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)