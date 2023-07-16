استقبال وزاري للبطل الليبي الرباع الذهبي إحسان شلابي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حظي البطل الليبي الرباع الدولي الذهبي إحسان شلابي باستقبال رسمي كبير، أمس السبت، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة.

- شاهد.. حفل ختام دورة الألعاب العربية في الجزائر وتسليم الراية للسعودية مع جدول الترتيب كاملا (صور)

الرباع الليبي الذهبي في رفع الأثقال إحسان شلابي عاد إلى ليبيا محملًا بقلادتين ذهبيتين في إنجاز كبير له ولمنتخب ليبيا لرفع الأثقال خلال مشاركته بالدورة العربية للألعاب الرياضية التي اختتمت السبت بالجزائر.



وأثنى الجميع وفي مقدمتهم وزير الرياضية عبدالشفيع الجويفي على المستوى المميز الذي قدمه الرياضي الليبي شلابي رفقة مدربه البطل السابق محمد اشتيوي.

وحث الجويفي إحسان شلابي على مواصلة التميُّز والإبداع، مؤكدًا أن وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية ستكون داعمًا لكل الرياضات التي تُشرِّف ليبيا في كل المحافل الرياضية.

الرباع الذهبي إحسان شلابي يصافح الزروق. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

استقبال الرباع الذهبي إحسان شلابي. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

الرباع الذهبي إحسان شلابي يتوسط الجويفي والزروق. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

الرباع الذهبي إحسان شلابي بجوار الزروق. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

الجويفي يستقبل البعثة الليبية. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)