13 ليبيا في دورة تونس الدولية لحكام بناء الأجسام (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أتاح الاتحاد الليبي لبناء الأجسام الفرصة لـ13 حكما لحضور دورة الحكام الدولية، التي انطلقت الجمعة في تونس، ويحاضر فيها الخبير الدولي الإسبانى أرماندو.

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الحكام الدوليون هم: حسين شبيط وخميس مسعود وصلاح الجمل وكمال عريبي وناصر دليلة ووسام العكاري وعبدالجبار الكامل وإبراهيم المشيطي وتوفيق المكاس وعبدالسلام سيدي وإبراهيم بالراس علي وإبراهيم الحمودي وعبدالوهاب الجمل.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الحكام الليبيين سيشاركون في إدارة منافسات بطولة تونس لبناء الأجسام، التي ستنطلق الأسبوع الجاري.

جانب من دورة تونس الدولية لحكام بناء الأجسام. (فيسبوك)

جانب من دورة تونس الدولية لحكام بناء الأجسام. (فيسبوك)