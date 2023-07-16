تأهل الملعب الليبي والنصر زليتن والشموع والنهضة والقرضابية لتصفيات الصعود للممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، خمس مباريات في الجولة الثامنة عشرة (الأخيرة) لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بين فرق المجموعة الرابعة، اهتزت فيها الشباك 17 مرة، بمعدل تهديفي 2.4 هدف في كل مباراة.

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النتائج المسجلة على النحو التالي:

فاز النصر زليتن على الوحدة 4-1، والظهرة على الشروق 1-0، والملعب الليبي على الشرطة 3-2، والشموع على الطلائع 2-0، والجزيرة على الجمارك 4-0.

وإثر النتائج الأخيرة، تأهلت فرق: الملعب الليبي أول الترتيب برصيد 36 نقطة، والنصر زليتن ثاني الترتيب بـ34 نقطة، والشموع ثالث الترتيب برصيد 33 نقطة.

ثلاث مباريات في منافسات المجموعة الأولى

شهدت المجموعة الأولى، أمس السبت، ثلاث مباريات في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري الدرجة الأولى، وانتهت بفوز النهضة على المهارة 4-0، والقرضابية على المهدية 2-0، والشرارة على الهلال 2-1.

بهذه النتائج الأخيرة تأهل النهضة أول الترتيب بـ19 نقطة، والقرضابية ثاني الترتيب بـ18 نقطة، إلى تصفيات الصعود للقسم الممتاز للموسم الرياضي 2023-2024.

جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)