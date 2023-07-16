  • Alwasat News
Atwasat

مباراة حاسمة لسلة الأهليين في رباعي التتويج.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 16 يوليو 2023, 11:19 صباحا
مباراة حاسمة لسلة الأهليين في رباعي التتويج.. الأحد
سلة الاتحاد والأهلي بنغازي في منافسات دوري التتويج الرباعي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
alwasat radio

يشهد مجمع سليمان الضراط في بنغازي، اليوم الأحد، مباراتين بالجولة الثانية لإياب رباعي التتويج للدوري الليبي لكرة السلة.

- شاهد.. فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

المباراة الأولى تجمع المتصدرين الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، وكلاهما يمتلك سبع نقاط فى رصيده، والفائز منهما سيكون الأقرب للتتويج باللقب.

أما المباراة الثانية فستجمع النصر (6 نقاط) مع الاتحاد (4 نقاط)، على أن يكون غدا الإثنين راحة لجميع الفرق.

وستنطلق الجولة الثالثة من المنافسات بعد غد الثلاثاء بإقامة آخر مباراتين: الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والاتحاد، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع النصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط

الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات ...
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي

الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في الجزائر
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق ...
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو ...
وفد الأولمبية الليبية يجتمع مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
وفد الأولمبية الليبية يجتمع مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب ...
الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي
الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
المزيد
مباراة حاسمة لسلة الأهليين في رباعي التتويج.. الأحد
مباراة حاسمة لسلة الأهليين في رباعي التتويج.. الأحد...
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج......
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات ......
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة ......
الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي
الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي...
المزيد