مباراة حاسمة لسلة الأهليين في رباعي التتويج.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد مجمع سليمان الضراط في بنغازي، اليوم الأحد، مباراتين بالجولة الثانية لإياب رباعي التتويج للدوري الليبي لكرة السلة.

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المباراة الأولى تجمع المتصدرين الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، وكلاهما يمتلك سبع نقاط فى رصيده، والفائز منهما سيكون الأقرب للتتويج باللقب.

أما المباراة الثانية فستجمع النصر (6 نقاط) مع الاتحاد (4 نقاط)، على أن يكون غدا الإثنين راحة لجميع الفرق.

وستنطلق الجولة الثالثة من المنافسات بعد غد الثلاثاء بإقامة آخر مباراتين: الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والاتحاد، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع النصر.