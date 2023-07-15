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الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 03:59 مساء
الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي
تتويج الاهلي طرابلس بالدوري الليبي (الإنترنت: حساب الاهلي طرابلس على فيسبوك)
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يقيم نادي الأهلي طرابلس مساء اليوم السبت، حفلا كبيرا داخل أروقة النادي، بمناسبة فوز فريق النادي الأول لكرة القدم بالدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023.

وأعلن نادي الأهلي طرابلس عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن الحفل سيبدأ في تمام السابعة مساء.

مجلس إدارة الأهلي طرابلس واللاعبون يحضرون الحفل
وأوضح الأهلي طرابلس أن رئيس النادي ساسي أبوعون، ومدير الكرة أسامة طليش، والأهلاوي سيف الككلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم سيكونون حاضرين خلال الحفل، مطالبا جماهير النادي بالحضور.

وجرى إعلان فريق الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023، بعد انسحاب فريق الاتحاد من مباراة الفريقين خلال الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج بلقب «دورينا»، فيما لم يلعب فريق الأهلي بنغازي مباراته أمام أبوسليم التي كان مقررا إقامتها في نفس التوقيت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد.

وقام اتحاد كرة القدم بتتويج فريق الأهلي طرابلس على الفور في الملعب ومنحه كأس البطولة، كما حصل لاعبوه على الميداليات، الأمر الذي تبعه إعلان نادي الأهلي بنغازي رسميا تصعيد الأزمة إلى الاتحادين الدولي والأفريقي، وتقديم شكاوى في جهات عدة ضد اتحاد الكرة، مع اعتبار بطولة الدوري للموسم الرياضي 2022-2023 معلقة.

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