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الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 03:09 مساء
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (فيسبوك)
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قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التهنئة لنادي الأهلي طرابلس، السبت، بعد فوزه ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الـ13 في تاريخه، والتي اختتمت فعالياتها الخميس الماضي عبر دوري تتويج السداسي، الذي أقيم في تونس.

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وقال الدبيبة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «مع نهاية الدوري الممتاز لكرة القدم بتتويج النادي الأهلي طرابلس بالبطولة، فإنني أهنئ جماهير الأهلي طرابلس العريضة التي زينت شوارع المدن وميادينها على مدى يومين بهذا التتويج».

الدبيبة: أتمنى حظا أوفر لباقي الفرق المشاركة في الدور السداسي
أضاف: «أتمنى حظا أوفر لباقي الفرق المشاركة في دوري السداسي بقادم المسابقات، وأتطلع لمشاركة مشرفة لكرتنا الليبية من فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي وأبوسليم والهلال في المسابقات الأفريقية القادمة».

دعم مالي يصل إلى 140 مليون دينار.. وإنشاء أكثر من 37 مرفقا  
أكمل الدبيبة حديثه: «قدمنا دعما بـ140 مليون دينار لكل أنديتنا الرياضية والشبابية على حد سواء، وقمنا بصيانة وإنشاء أكثر من 37 مرفقا رياضيا لكل النوادي من أجل الارتقاء بمستواها، ولكي تكون لدينا مسابقات رياضية تليق بنا».

دعوة إلى الاتحاد الرياضية جميعها بمزيد من الانضباط
اختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حديثه قائلا: «أدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط في تنظيم مسابقاتها، حتى لا يُسهم فشلها في زراعة التعصب بين الجماهير الرياضية. الرياضة هي وسيلة محبة وتواصل وأمل وترفيه للشباب وللجماهير، ويجب ألا تخرج عن هذا الإطار».

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