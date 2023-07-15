شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث مدرب المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة التونسي، غازي قوبعة، عقب التتويج بذهبية دورة الألعاب العربية الرياضية الـ15، المقامة في الجزائر. وقال: «الحمد لله، تتويج مستحق لفريق كبير».

وأضاف قوبعة خلال حديثه في فيديو قصير على صفحة اللجنة الأوليمبية الليبية بـ«فيسبوك»: «المنظومة كلها عملت بجد واجتهاد، سواء لاعبين أو جهازا فنيا وحتى اتحاد الكرة الطائرة برئاسة عدنان البكباك. هنيئا للجمهور الرياضي الليبي بهذا الفريق الشاب والواعد في سماء الكرة الطائرة».

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وتوج المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة بالميدالية الذهبية، الجمعة، على حساب البلد المنظم، بفوز مستحق في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، إذ جاءت النتيجة «31-29 و25-18 و25-17».

حصيلة مشاركة منتخب كرة الطائرة في دورة الألعاب العربية

وحقق المنتخب الوطني في دورة الألعاب العربية خمسة انتصارات، حيث فاز على المنتخب القطري مرتين والمنتخب الجزائري والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني، مقابل خسارة واحدة أمام الجزائر في الدور الأول.

يشار إلى أن منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب العربية شهدت مشاركة خمسة منتخبات فقط تنافست فيما بينها من نصف دوري وجاء ترتيبها على النحو الآتي: الجزائر 12 نقطة، ليبيا 9، قطر 6، الأردن 3، فلسطين دون نقاط.