  • Alwasat News
Atwasat

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة في بنغازي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 15 يوليو 2023, 01:45 مساء
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة في بنغازي.. السبت
مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد في ذهاب دوري تتويج السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
alwasat radio

يشهد مجمع سليمان الضراط في بنغازي، اليوم السبت، إياب رباعي التتويج للدوري الليبي لكرة السلة، والذي يقام بنظام التجمع. وتجرى الانطلاقة اليوم بـ«ديربيين»: الأول في مدينة بنغازي، ويجمع النصر والأهلي بنغازي، ويعقبه ديربي العاصمة الذي يجمع الاتحاد مع الأهلي طرابلس.

وغدا الأحد 16 يوليو، ستقام مباراتان أيضا: الأولى تجمع الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد والنصر، ثم سيخلد الجميع للراحة الإثنين 17 يوليو الجاري.

- شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
- شاهد.. فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

بينما يشهد الثلاثاء 18 يوليو اليوم الختامي الذي ستجرى فيه مباراتان: الأولى تجمع الاتحاد والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع النصر.

الترتيب بعد مرحلة الذهاب في طرابلس
شهد الترتيب في مرحلة الذهاب خلال المنافسات التي أقيمت في العاصمة طرابلس تساوي فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر برصيد 5 نقاط لكل منهم، بينما فارق نقاط السلات المسجلة للأهلي طرابلس +22، ويليه الأهلي بنغازى -1، والنصر -11، والاتحاد رابعا بثلاث نقاط.

مباراة الأهلي طرابلس والنصر في ذهاب دوري تتويج السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والنصر في ذهاب دوري تتويج السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه

بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل ...
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الجزائر ويتوج ببطولة الألعاب العربية
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الجزائر ويتوج ببطولة...
شاهد.. لحظة طال انتظارها في المشهد الرياضي الليبي
شاهد.. لحظة طال انتظارها في المشهد الرياضي الليبي
شاهد.. سالمة المعداني تبرز جدارة الفتاة الليبية بالتتويج المستمر في البطولات (صور)
شاهد.. سالمة المعداني تبرز جدارة الفتاة الليبية بالتتويج المستمر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
المزيد
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة في بنغازي.. السبت
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة في بنغازي.. السبت...
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا ......
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه ......
شاهد.. سالمة المعداني تبرز جدارة الفتاة الليبية بالتتويج المستمر في البطولات (صور)
شاهد.. سالمة المعداني تبرز جدارة الفتاة الليبية بالتتويج ......
شاهد.. لحظة طال انتظارها في المشهد الرياضي الليبي
شاهد.. لحظة طال انتظارها في المشهد الرياضي الليبي...
المزيد