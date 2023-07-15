«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة في بنغازي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد مجمع سليمان الضراط في بنغازي، اليوم السبت، إياب رباعي التتويج للدوري الليبي لكرة السلة، والذي يقام بنظام التجمع. وتجرى الانطلاقة اليوم بـ«ديربيين»: الأول في مدينة بنغازي، ويجمع النصر والأهلي بنغازي، ويعقبه ديربي العاصمة الذي يجمع الاتحاد مع الأهلي طرابلس.

وغدا الأحد 16 يوليو، ستقام مباراتان أيضا: الأولى تجمع الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد والنصر، ثم سيخلد الجميع للراحة الإثنين 17 يوليو الجاري.

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بينما يشهد الثلاثاء 18 يوليو اليوم الختامي الذي ستجرى فيه مباراتان: الأولى تجمع الاتحاد والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع النصر.

الترتيب بعد مرحلة الذهاب في طرابلس

شهد الترتيب في مرحلة الذهاب خلال المنافسات التي أقيمت في العاصمة طرابلس تساوي فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر برصيد 5 نقاط لكل منهم، بينما فارق نقاط السلات المسجلة للأهلي طرابلس +22، ويليه الأهلي بنغازى -1، والنصر -11، والاتحاد رابعا بثلاث نقاط.

مباراة الأهلي طرابلس والنصر في ذهاب دوري تتويج السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)