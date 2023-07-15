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الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 15 يوليو 2023, 01:41 مساء
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
تتويج جزائري جديد على صعيد السيدات في الدورة العربية. (إنترنت)
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واصلت الجزائر صدارتها جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية برصيد 253 ميدالية متنوعة، بينما حافظت تونس على مركز الوصافة برصيد 121 ميدالية، وجاء ثالث الترتيب المغرب برصيد 84 ميدالية.

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جدول الميداليات عقب منافسات الجمعة:  
1- الجزائر: 105 ذهب - 76 فضة - 72 برونز (المجموع 253).
2- تونس: 23 ذهب - 47 فضة - 51 برونز (المجموع 121).
3- المغرب: 21 ذهب - 38 فضة - 25 برونز (المجموع 84).
4- البحرين: 19 ذهب - 11 فضة - 12 برونز (المجموع 42).
5- الأردن: 17 ذهب - 16 فضة - 29 برونز (المجموع 62).
6- سورية: 14 ذهب - 15 فضة - 23 برونز (المجموع 52).  
7- مصر: 12 ذهب - 1 فضة (المجموع 13).
8- قطر: 9 ذهب - 2 فضة - 1 برونز (المجموع 12).  
9- العراق: 7 ذهب - 18 فضة - 20 برونز (المجموع 45).
10- السعودية: 7 ذهب - 9 فضة - 29 برونز (المجموع 45).
11- الإمارات: 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونز (المجموع 22).
12- عمان: 5 ذهب - 3 فضة - 5 برونز (المجموع 13).
13- فلسطين: 4 ذهب - 4 فضة - 8 برونز (المجموع 16).
14- ليبيا: 3 ذهب - 3 فضة - 6 برونز (المجموع 12).
15- الكويت: 2 ذهب - 4 فضة - 5 برونز (المجموع 11).
16- موريتانيا: 1 فضة.
17- اليمن: 2 برونز.

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