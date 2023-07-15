الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت الجزائر صدارتها جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية برصيد 253 ميدالية متنوعة، بينما حافظت تونس على مركز الوصافة برصيد 121 ميدالية، وجاء ثالث الترتيب المغرب برصيد 84 ميدالية.

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