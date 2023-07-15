الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

واصلت الجزائر صدارتها جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية برصيد 253 ميدالية متنوعة، بينما حافظت تونس على مركز الوصافة برصيد 121 ميدالية، وجاء ثالث الترتيب المغرب برصيد 84 ميدالية.
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جدول الميداليات عقب منافسات الجمعة:
1- الجزائر: 105 ذهب - 76 فضة - 72 برونز (المجموع 253).
2- تونس: 23 ذهب - 47 فضة - 51 برونز (المجموع 121).
3- المغرب: 21 ذهب - 38 فضة - 25 برونز (المجموع 84).
4- البحرين: 19 ذهب - 11 فضة - 12 برونز (المجموع 42).
5- الأردن: 17 ذهب - 16 فضة - 29 برونز (المجموع 62).
6- سورية: 14 ذهب - 15 فضة - 23 برونز (المجموع 52).
7- مصر: 12 ذهب - 1 فضة (المجموع 13).
8- قطر: 9 ذهب - 2 فضة - 1 برونز (المجموع 12).
9- العراق: 7 ذهب - 18 فضة - 20 برونز (المجموع 45).
10- السعودية: 7 ذهب - 9 فضة - 29 برونز (المجموع 45).
11- الإمارات: 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونز (المجموع 22).
12- عمان: 5 ذهب - 3 فضة - 5 برونز (المجموع 13).
13- فلسطين: 4 ذهب - 4 فضة - 8 برونز (المجموع 16).
14- ليبيا: 3 ذهب - 3 فضة - 6 برونز (المجموع 12).
15- الكويت: 2 ذهب - 4 فضة - 5 برونز (المجموع 11).
16- موريتانيا: 1 فضة.
17- اليمن: 2 برونز.
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