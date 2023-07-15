بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني تأجيل ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول موقتاً، بسبب الانشغال في دوري التتويج السداسي المنتهي أخيراً في تونس، وذلك بعد رحيل المدرب الوطني حمدي بطاو الذي أعلن استقالته من منصبه، بعد الإخفاق في التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية في كوت ديفوار المقرر انطلاقها بداية من العام المقبل، وتتجه المؤشرات إلى المدرب الأجنبي من جديد، بعد إخفاق المدرب الوطني، دون تحديد هوية المدرب المنتظر لـ«فرسان المتوسط»، لكن الملف لا يزال مفتوحاً انتظاراً للتنفيذ الفوري بهدف الاستقرار على الاسم والجهاز المعاون، قبل بدء التصفيات القارية المؤهلة نحو مونديال كأس العالم المقبل 2026، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين دول أميركا الشمالية، كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

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ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» جدول تصنيف مستويات المنتخبات داخل القارة السمراء، قبل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وسيجري تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ54 على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات يتأهل الأول بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم التي تقام لأول مرة بمشاركة 54 منتخباً، فيما تجري التصفية بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، ليصعد فريق واحد ينافس على مقعد عبر ملحق التصفيات النهائى بين القارات، على أن تنطلق التصفيات في نوفمبر المقبل، لذا ينوي اتحاد الكرة الليبي فتح ملف مدرب المنتخب سريعاً، قبل بدء التصفيات، بهدف إتاحة مدة زمنية له لاستكشاف لاعبيه، واحتل المنتخب الوطني الليبي المركز 127 في تصنيف «فيفا» الأخير عن شهر يونيو الماضي، وبناء عليه وضع «كاف» المنتخب الليبي في المستوى الرابع بتصفيات كأس العالم.

المستويات الستة للمنتخبات الأفريقية بحسب «فيفا»

المستوى الأول: المغرب - السنغال - تونس - مصر - الجزائر - نيجيريا - الكاميرون - مالي - ساحل العاج.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو - غانا - جنوب أفريقيا - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - غينيا - زامبيا - الغابون - غينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: بنين - أوغندا - موريتانيا - كينيا - الكونغو - مدغشقر - غينيا بيساو - ناميبيا - أنغولا.

المستوى الرابع: موزمبيق - غامبيا - سيراليون - التوغو - تنزانيا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى - مالاوي - ليبيا.

المستوى الخامس: النيجر - جزر القمر - السودان - رواندا - بورندي - إثيوبيا - إسواتيني - بتسوانا - ليبيريا.

المستوى السادس: ليوسوتو - جنوب السودان - موريوشيوس - تشاد - ساوتومي - جيبوتي - سيشل - إريتريا - الصومال.

معاناة في النتائج الأخيرة للمنتخب الوطني

وعانى المنتخب الوطني لكرة القدم من تذبذب مستواه وتراجع نتائجه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك بوضوح على فشل «فرسان المتوسط» في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار العام المقبل، حيث خسر مباراته في الجولة الخامسة بالتصفيات من مضيفه بوتسوانا بهدف دون رد، فيما كان أمله الوحيد هو الفوز بالمباراة لكي يبقي على حظوظه في التأهل قائمة، وهو ما لم يحدث، وعقب الخسارة أمام بوتسوانا قام المدير الفني للمنتخب الوطني حمدي بطاو بتقديم استقالته من منصبه، ليصبح المنتخب حالياً دون مدرب، واحتل المنتخب الليبي المركز السادس والثلاثين على مستوى منتخبات القارة الأفريقية، بعدما حصد 1130.75 نقطة، وبهذا يكون المنتخب الوطني لكرة القدم تراجع ستة مراكز دفعة واحدة في تصنيف منتخبات العالم الصادر عن «فيفا»، حيث كان يشغل في التصنيف السابق الصادر في السادس من أبريل الماضي المركز 121 برصيد نقاط بلغ 1145.82 نقطة.

إخفاق حمدي بطاو يفتح الباب مجدداً للمدرب الأجنبي

ويتجه اتحاد الكرة الليبي لفكرة المدرب الأجنبي من جديد، لعدم تكرار تجربة نظيره الوطني، بعد إخفاق حمدي بطاو الذي قال قبل الرحيل في منشور عبر منصة «فيسبوك»: «ها نحن اليوم نصل إلى نهاية المشوار في تدريب المنتخب الوطني بعد الإخفاق في الترشح إلى نهائيات أمم أفريقيا». وقدم بطاو اعتذاره إلى الجماهير الليبية عن هذا الإخفاق وعدم تحقيق نتائج مرضية، برغم قصر المدة وصعوبة الظروف المصاحبة لكرة القدم الليبية طيلة السنين الماضية. كما قدم المدرب المستقيل شكره لكل من وضع ثقته فيه، سواء من اتحاد الكرة أو من زملائه من المدربين الوطنيين، مشيراً إلى أنه تشرف بقبول هذه المهمة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة، وقال إنه وسام يضعه على صدره. كما توجه بالشكر إلى اللاعبين الذين لبوا نداء الوطن ولم يدخروا جهدا، وقدموا كل ما لديهم. وأكد حمدي بطاو أنه اجتهد في عمله، ولم يبخل بقطرة عرق واحدة في سبيل تحقيق شيء يليق بوطنه من خلال كرة القدم. وأعرب بطاو عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للكرة الليبية لكي تصل إلى أفضل المستويات، مشيراً إلى أن كرة القدم الليبية بحاجة إلى الكثير من العمل للوصول إلى النتائج المرجوة والمرضية التي تلبي طموحات الجماهير الرياضية.

المدير الفني السابق للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم حمدي بطاو. (فيسبوك)

منافسات سابقة للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم. (فيسبوك)